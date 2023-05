Meri o pobotanju z Mašo: To se ne bo dobro končalo! #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. Pare v njem nocoj čaka še zadnja skupna večerja, pred katero sta imela zaradi incidenta z Mašo največ pomislekov Meri in Matevž.

Meri in Matevž sta se po karokah vrnila domov, kjer ju je obiskala Matevževa družina. A to ni bil edini obisk, ki sta ga bila deležna, saj sta se kasneja na vratih nepričakovano znašli Maša in Tina. Maša je nato vstopila v stanovanje brez pozdrava in želela z Meri razčistiti, a neuspešno, saj jo je Meri spravila iz stanovanja in ji pred nosom zaprla vrata. "Drama," je še pripomnil Matevž.

Tako Meri kot Matevž sta razkrila, da ju je zaradi tega incidenta strah, kaj se bo zgodilo na večerji. "Jaz takih ljudi ne potrebujem. Na večerji bi jo najraje ignorirala, ampak dvomim, da se mi bo to posrečilo." Oba z Matevžem sta se nato strinjala, da se Maše dogajanje v njunem zakonu popolnoma nič ne tiče, Meri pa je dodala še, da želi zdaj Maša najverjetneje potunkati Matevža, da bi sama izpadla bolje.

Matevž je ženi nato vseeno predlagal, da se pustita presenetiti, saj bodo, če se bo kaj zgodilo, to že rešili na licu mesta. Meri je sicer prikimala, vseeno pa dodala:

"Z Mašo se bova morali pogovoriti in razčistiti. Me pa malo skrbi, ali mi bo ona sploh dala priložnost, da me sliši, saj ponavadi govori samo ona in zahteva, da jo vsi poslušajo in ubogajo. Če bo prišla s takšno energijo, se ne bo dobro končalo."

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri!

