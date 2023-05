Poglejte, kako so se kandidatje iz šova odrezali na karaokah #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21.uri, so se kandidatje udeležili večera karaok. Na začetku je bilo najprej moč čutiti nekaj napetosti med Meri in Mašo, a se je ta z vsakim pevskim nastopom bolj pomirila, tako da so se na koncu vsi skupaj zelo zabavali.

Zakonci so se v pretekli epizodi zbrali na večeru karaok. Med tem, ko so vsi ostali na prizorišče z navdušenjem pa je največ negative izkazala Maša: “Jaz mislim, da so Meri, Tina in MAtevž razred zase, Blaž pa je vsepovsod. Včasih imam občutek, da so oni tisti, ki kar obsojajo, zdi pa se mi, da se mi tudi posmehujejo, zato raje izberem drugo polovico družbe.”

Tudi Meri se je na samem strinjala in po prihodu Maše povedala: “Malo se čuti ta napetost med nama z Mašo. Jaz se danes sploh nisem želela pogovarjati z njo.”

Napeto razpoloženja pa sta s svojim prihodom prekinila Vlast in Rok, ki je nad karaokami pokazal tudi izjemno navdušenje, ki pa se je tekom večera pri vseh kandidatih samo še stopnjevalo. Karaoke je sicer otvoril Blaž, sledili pa so mu tudi vsi ostali kandidatje iz šova. Kako so se odrezali in kakšne komentarje so poželi s svojimi nastopi pa si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku…

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri!

