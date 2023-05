Ta priljubljeni glasbenik je bil nekoč zelo uspešen športnik: igral je ...

"Miki, kot športnika te ne poznamo tako zelo dobro ..." je pogovor začel voditelj Klemen Bučan, Miki Vlahovič pa se je v svojem slogu pošalil in vprašal, ali na to, da je bil nekoč zelo dober športnik, ne nakazuje že njegova postava. Voditelj je nato nadaljeval z vprašanjem in razkril, da je bil glasbenik v mlajših letih zelo dober v namiznem tenisu.

"Moj najboljši rezultat je bil med 16 najboljših v Jugoslaviji. To se mogoče sliši malo, ampak to je bilo včasih kar nekaj," je o tem povedal Miki in dodal: "Bil sem športnik, igral sem namizni tenis, čeprav nekateri jemljejo to zelo neresno. Da 'pinkponk' samo stojiš in malo igraš. Ni res. Za vsak udarec se je treba premakniti."

Ob tem se je tudi voditelj Klemen Bučan pohvalil, da ta šport zelo dobro pozna, saj ga je v osnovni šoli kot izbirno vsebino igral vseh osem let. S podobnimi izkušnjami iz namiznega tenisa kot voditelj se lahko pohvali tudi sovoditeljica Kolesa sreče Nataša Naneva. Več v zgornjem videoposnetku.

