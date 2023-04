To je rekordno številno modrčkov, ki so glasbeniku prileteli na oder #video

Znano je, da Dejan Dogaja vedno poskrbi, da je na njegovih koncertih vse prej kot dolgočasno, voditelj oddaje Kolo sreče pa je želel več izvedeti predvsem o enem posebnem odrskem vidiku.

"To je star trik. Gledali smo stare rockerske mačke, ko so bejbe metale na odre modrčke, pa še kaj drugega, kakšno spodnje perilo. In enkrat sem za šalo poskusil, ali bo meni tudi uspelo. In takrat, prvič, je padel rekord 25 modrčkov v času ene pesmi, torej v treh minutah. To zdaj Dejan Dogaja počnemo na vseh nastopih. Vedno me vprašajo, kam pa potem s temi modrčki. Dejansko jaz vedno rečem na koncu nastopa: 'V zaodrje jih pa lahko pridete iskat'," je v smehu razložil priljubljeni pevec. Več v zgornjem videu.

Kaže, da je Dejan Dogaja v zbiranju modrčkov zelo uspešen, kako dobro mu bo šlo pri ugibanju črk in gesel v Kolesu sreče, pa preverite nocoj.

