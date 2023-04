Nataša razkrila: Del mojih otročkov je pri Ani doma #video

Kolo sreče bo nocoj vrtela tudi Ana Žontar Kristanc, ki sicer vrhunsko vrti kuhalnico in je avtorica od tri do štiri tisoč kuharskih receptov, napisala pa je tudi dvanajst kuharskih knjig. Na enem od področij kulinarike se je preizkusila prav po zaslugi voditeljice oddaje Kolo sreče Nataše Naneve.

"A veš, da sodelovali res še nisva, ampak se lahko pohvalim, da so moji otročki. Del Natašinih droži je tudi pri Ani doma," je razkrila Nataša. Voditelja Klemena Bučana je nekoliko presenetilo, da je droži poimenovala moji otročki.

"Veš, to je taka stvar, ki jo moraš čuvati. Moraš jo hraniti, da lepo raste. In en delček je tudi pri Ani doma v kuhinji," je razložila Nataša, Ana pa je dodala: "Nataša me je spoznala z drožmi in medve se že kar nekaj časa poznava." Več v zgornjem videu in v nocojšnji oddaji.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Ob 21. uri vas čakajo razburljive epizode šova Poroka na prvi pogled. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.