"Mi smo vedno pozabljeni" #video

"Mi 'skejterčki' smo vedno nekako pozabljeni," sklene svoje misli voditelj Klemen Bučan po oddaji Milijonar. Zataknilo se mu je pri devetem vprašanju, zato je raje odnehal in si prislužil 750 evrov. A jih ne bo obdržal. Ve, kdo jih potrebuje in kdo je velikokrat pozabljen − skejterji.

Noben človek ne pade tolikokrat in se pobere kot pa skejter. Tega se je naučil tudi sam. Ker je Klemen jutranji človek, saj vodi jutranjo oddajo na radiu, pa se popoldne rad sprosti v skejt parkih. Ob njem je velikokrat tudi njegov 5-letni sin Kasper, ki seveda očeta opazuje, zato ne čudi, da je pred kratkim izrazil, da bi na rolko rad stopil tudi sam. "Jaz ga nič ne silim," pravi Klemen. "Seveda bom zelo vesel, če ga bo to veselilo in bova lahko skupaj skejtala." Prizna pa tudi, da mu je od veselja, ko je Kasper nedavno stopil prvič na desko in se zapeljal, pozabil nadeti tudi čelado. Pomembno mu je, da se sin ukvarja s športom, saj ima veliko energije "Zaradi mene je lahko balerina, samo naj se giba," meni.

Ker se zaveda, kaj šport lahko prinese človeku, je zdaj skejterjem tudi finančno pomagal in bil dobrodelen. Klemen Bučan pa je april že dobrodelno začel. In sicer z darovanjem krvi v akciji Častim pol litra, kjer so ga bili seveda zelo veseli. Ob fotografiji na Instagramu pa seveda ni mogel iz svoje kože in hudomušno zapisal: "Edina 'šansa', da 'Gurenc časti' pol litra." Foto: osebni arhiv

