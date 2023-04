Nekdanja televizijka je danes turistična vodnica #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zabavnem kvizu Kolo sreče, ki je na Planetu od ponedeljka do srede ob 20. uri, se bo Klemnu Bučanu in Nataši Nanevi nocoj pridružila tudi vedno nasmejana Oriana Girotto.

Zabavna, sproščena Italijanka, ki jo ima televizija še vedno rada, se je odločila, da gre po svoji poti. Oriana Girotto trenutno poučuje italijanski jezik, a tudi opravlja delo turistične vodnice. Že v njenem otroštvu so v Italiji spremljali legendarno oddajo Kolo sreče, zato si šteje v čas, da zdaj lahko v kvizu nastopi tudi sama. A pravi, da se je denar ne drži, zato drži pesti, da bo nocoj drugače.

Zaupala nam je tudi anekdoto z italijanskim voditeljem Kolesa sreče, po čemer je gospod še danes znan. Video si lahko ogledate zgoraj. Poleg spremljanja priljubljenega kviza pa se je Oriana kot majhna deklica rada igrala tudi skrivalnice. To je njena najljubša igra iz otroštva.

Danes je mama dveh sinov, zato tudi tako ohranja otroka v sebi. Njima pa le želi, da razvijata in prepoznata svoje talente, saj se je mogoče vsega drugega naučiti. In to najbolj obžaluje tudi sama. Da se je preveč učila oziroma je bila pridna v srednji šoli. Talent je treba negovati, je jasna Oriana.

V torek nas bo v Kolesu sreče obiskal tudi vedno zanimivi Damjan Murko, v sredo ob 20. uri pa bo svojo srečo preizkusil mojster borilnih veščin in simpatični tekmovalec iz 1. sezone izziva Exatlon Slovenija Denis Porčič – Chorchyp.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.