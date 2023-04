Ne boste verjeli, kaj je pevka jedla v Afriki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditelj Klemen Bučan je Evo Hren predstavil kot glasbenico, ki je svojo kariero začela pri desetih letih pri legendarnem Bojanu Adamiču, in razkril še, da pevka sanja, da bi nekoč nastopila s Stingom. Mnoge pa bo verjetno najbolj presenetilo to, da je pevka že poskusila opičje meso.

Ko je pevka prišla v studio, jo je Klemen razumljivo najprej povprašal ravno o tem. "Svoje čase sem veliko potovala z nahrbtnikom po svetu in ena izmed teh dežel je bila tudi Afrika. Družila sem se z Bušmani in šli smo na lov. Ja, in ni bilo drugega kot opice. Na ognju pečena. Podoben okus kot svinjina bi rekla," je razložila pevka.

Voditelj je nato izzval še sovoditeljico Natašo Nanevo in jo vprašal, ali so se ji med tem pogovorom cedile sline. "Niti malo," je bila iskrena Nataša. Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji.

