Neverjetno: avto je šel v roke tekmovalki, ki ... #video

V oddaji Kolo sreče smo bili priča skoraj neverjetnemu razpletu. Tekmovalki, ki je zadnja Slovenka, rojena v prejšnjem tisočletju, in je ob rojstvu za las ostala brez avtomobila, je bila sreča tokrat zelo naklonjena in je dobila glavno nagrado - forda focusa.

Katja iz Domžal je poskrbela za izjemen razplet tokratne oddaje Kolo sreče. Je namreč zadnja Slovenka, rojena v prejšnjem tisočletju, in njeni starši so za darilo prejeli otroški voziček, medtem ko je prvorojeni dojenček v letu 2000 za darilo prejel avtomobil. Jekleni konjiček se ji je ob rojstvu torej izmuznil le za slabi dve uri, v oddaji Kolo sreče pa je bila sreča vendarle na njeni strani.

Po štirih krogih je imela na svojem računu najvišji znesek in se uvrstila v bonus igro, v kateri je najprej zavrtela malo kolo sreče, nato pa ugibala še zadnje in odločilno geslo v oddaji. Nekaj sreče je imela tudi pri izbiri petih črk in zato brez težav že po nekaj sekundah povedala pravilen odgovor. S tem si je zagotovila 970 evrov nagrade, v kuverti, ki ji jo je namenila sreča, pa se je skrivalo še večje presenečenje. Uresničila se ji je namreč velika želja in za eno leto je postala ponosna lastnica forda focusa.

Foto: Planet TV

Kakšen je bil odziv tekmovalke, ko je izvedela, kakšno nagrado je dobila, si lahko pogledate v zgornjem videu.

