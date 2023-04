Ne boste verjeli, kaj je simpatična voditeljica počela kot majhna deklica #video

V oddaji Kolo sreče, ki jo lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do srede ob 20. uri, je eden od tekmovalcev povedal, da so njegove sanje, da bi nekoč živel mirno življenje in samo pasel koze. Zanimivo je, da to opravilo ni povsem tuje sovoditeljici kviza Nataši Nanevi.