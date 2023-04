Priljubljena igralka priznala: Pri meni nič ne preživi, vse mi crkne #video

V zabavni oddaji Kolo sreče, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri, se bo kot tekmovalka preizkusila tudi priljubljena slovenska igralka Gorka Berden, ki je priznala, da nima najbolj srečne roke pri skrbi za rastline in živali.

"Gorka, ti imaš pa eno zanimivo značilnost, da pri tebi nič ne preživi," je pogovor začel voditelj Klemen Bučan.

"Nič, vse mi crkne. Najhuje je to, da bolj zalivam, bolj crkne. Ker jaz sem nekaj časa mislila, da mogoče ne zalivam dovolj, da ni dovolj svetlobe in podobno. Kaže, da zalivam preveč. Male živali so pa na srečo ušle, vse," se je pošalila igralka, ki je imela celo vrsto različnih malih živali. Poleg običajnih tudi takšne, ki jih je našla na cesti. Med drugim tudi poškodovanega netopirja. Kot najbolj nepričakovan pobeg je opisala pobeg želve, ki velja za ne najbolj urno žival. "Hotela sem ji privoščiti malo svobode in sem se obrnila in je šla." Več v zgornjem videoposnetku.

Koliko sreče bo Gorka Berden imela v Kolesu sreče, pa lahko preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri.

