"Všeč mi je, da se me Aleš dotika" #video

Aleš je Anno odpeljal na jutranjo telovadbo. Pri sklecah se je Anni zataknilo, zato ji je Aleš z velikim veseljem priskočil na pomoč. "Všeč mi je, ker me on vodi in se me dotika," je ob tem priznala Anna.

Z Alešem sta nato odšla teč, Anna pa se je po določenem času ustavila in se začela raztezati. Levo nogo je položila tik ob zapis A + A, ki ga je nekdo izdolbel v leseno ograjo mostu. "Ana plus Aleš," je vzhičeno dejala in ob tem prepričano dodala, da ji je ta napis poslalo vesolje.

"Mislim, da Anna kar uživa, jaz pa še bolj," je na samem priznal Aleš, tik preden sta nadaljevala tek. Anna je nato samo sebe med tekom opisala kot srnico, Aleša pa kot medvedka, ki jo lovi. Podobne misli so rojile po glavi tudi Alešu, ki je priznal: "Počutim se kot majhen deček, ki lovi majhno deklico."

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

