Matevž in Meri sta bila šokirana, ko sta njuna bivša storila to #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. Kandidati so se tokrat ponovno udeležili skupne ceremonije, na kateri so se odločali, ali bodo ostali poročeni ali ne. Maša in Žan sta se na njej prvič zares poljubila, kar je presenetilo njuna bivša partnerja.

Strokovnjaki so Žana in Mašo sprva povprašali, kakšna je dinamika med njima. Oba sta priznala, da se v novem zakonu in družbi drug drugega odlično počutita, saj sta našla osebo, ob kateri lahko pokažeta svoj pravi jaz ter pri tem naletita na sprejemanje in odobravanje partnerja. "Vse je točno tako, kot mora biti," je zadovoljno dodala Maša.

Pogovor je nanesel tudi na redoljubnost, Žan pa je priznal, da je on močnejši na tem področju. "Ta njegova urejenost mi je zelo fascinantna, saj v življenju še nisem srečala osebe, ki je tak ekstrem pri tem, kakor je on," je sprva dejala Maša in priznala, da se na to še privaja. Žan je vseeno pohvalil Mašo, da je ob njegovi vselitvi stanovanje počistila in uredila tako, da je bilo kot iz škatlice, saj je že prej vedela, da mu to veliko pomeni.

Strokovnjake je nato zanimalo, kakšne so njune želje za prihodnost. "Želim si, da bi bilo še boljše, kakor je bilo, in da se bova lahko še bolje spoznala ter tako nadoknadila izgubljeni čas," je razkrila Maša, hitro pa ji je z odgovorom sledil tudi Žan: "Želim si, da bi lahko šel z Mašo na pravi zmenek, ker še nisva bila." Timotej mu je obljubil, da bodo poskrbeli tudi za to, nato pa ga je zanimalo, kako je z njuno intimo.

"Mislim, da greva glede tega počasi. Sva sicer več kot prijatelja, ampak greva počasi," je razkrila Maša. Žan je dodal, da je sicer že padel kakšen objem in dotik rok ter prvi poljub na lica na večerji. Aljo Fabjan je zanimalo, ali si Maša želi, da bi Žan naredil prvi korak oziroma dal pobudo za to. "Bi mi bilo lažje, ja," je priznala.

Žan je iskreno dejal, da ob tem ne čuti nobenega pritiska, takoj pa ga je zanimalo, ali lahko to dokaže kar v tistem trenutku. Strokovnjaki so ga sprva vprašali, ali to želi, hitro po tem, ko je temu pritrdil, pa sta se Maša in Žan že poljubila na ustnice. Posledično njuna odločitev, da oba ostaneta, ne preseneča, sta bila pa nad celotnim dogajanjem precej presenečena njuna bivša zakonca Meri in Matevž.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri.

