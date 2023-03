Novopečeni nevesti so se kandidati na večerji uprli #video

Ana se je prvič udeležila skupne večerje, na kateri je končno bolje spoznala tudi druge udeležence ljubezenskega eksperimenta, v družbi katerih se je očitno počutila domače, saj jim je želela predstaviti tudi svoje običaje. Ko so prejeli hrano, jih je namreč vprašala, ali se kaj zahvalijo vesolju za prejeto hrano.

"Ko sem tako lačen, iskreno povem, da niti ne," ji je prvi odgovoril Žan, ki pa je po kratkem razmisleku dejal, da bi lahko to uvedli. V predjed so sicer vsi kandidati v tem času že dodobra zagrizli, zato je Ana predlagala, da to storijo pred glavno jedjo. "Da se hrana lepše prebavi in da se telo z njo spoji," je še pojasnila svojo željo.

"Kaj pa če se mi zahvalimo po tem, ko to prebavimo," je predlagal Rok, čemur so se vsi zasmejali, Blaž pa je dodal: "Kaj pa če se zvečer zahvališ za ves dan?" Ana je hitro uvidela, da njena želja ne bo uslišana, tudi komentatorji so dejali, da je Ana več kot očitno naletela na upor kandidatov.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

