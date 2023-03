"Mislim, da so Alešu našli hudo ženo," je bil navdušen Žan #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, smo dobili nov par. Usodni da sta si dahnila Aleš in Anna, ki sta glede na svoje odzive nad izbiro strokovnjakov navdušena.

Aleš je bil pred poročnim obredom v velikem pričakovanju, prav tako preostali kandidati, ki jih je zanimalo, kakšna bo nova nevesta. "Mislim, da so Alešu našli zelo hudo ženo," je bil po prihodu Anne navdušen Žan.

Nova nevesta in ženin sta si uspešno dahnila usodni da in nadela prstana, po končanem poročnem obredu pa nista mogla skrivati navdušenja drug nad drugim. "Vizualno me zelo privlači in komaj čakam, da se bolje spoznava," je prvi priznal Aleš, podobno pa je čutila Anna: "Jaz Aleša ne gledam vizualno, ampak energijsko in ta energija meni ustreza."

