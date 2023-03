Vedeževalec Blaž: "Meri meni ni simpatična. Najprej bi si morala ..." #video

Komentatorji so se sprva dotaknili odnosa med Meri in Žanom, Špela je posebej za mnenje prosila tudi vedeževalca Blaža Kneza. "Jaz sem pogledal in to je katastrofa. Ne sodita skupaj, niti energetsko nista povezana," je sprva dejal vedeževalec, nato pa razkril, da je pred dvema dnevoma Žana tudi osebno spoznal. "Je perfekcionist in simpatičen fant," je navdušeno dejal.

Njegovo mnenje o Meri pa ni tako pozitivno. "Ona meni ni simpatična. Najprej bi si morala popraviti zobe, ker jaz vem, da njemu to ne paše," je odkrito povedal. Ob to opazko so se spotaknili ostali komentatorji, ki niso povsem razumeli, kaj misli. Špela ga je zato vprašala, če ga torej na njej motijo zobje, Blaž pa je direktno odvrnil: "Mene ne, njega bodo."

Vsi so se nasmejali, nato pa strinjali, da ne glede na vse, skupna prihodnost za Žana in Meri ne obstaja. Vedeževalec je to tudi pojasnil: "Problem je v njej, ker ona ni prava zanj. Ona živi v svojem svetu in z Žanom imata povsem različna zanimanja. Nista za skupaj. On potrebuje nežno žensko, bolj ženstveno. Ona potrebuje ‘deca’, kar pa Žan ni."

Špela ga je nato opomnila, da je Žan še zelo mlad in da bo morda še postal "dec". Blaž ji je odvrnil, da ni nič slabega, če ga on ne vidi kot takšnega, še enkrat pa je izpostavil, da se mu Žan zdi prijazen, eleganten in vljuden fant. Svoje misli je strnil in dodal: "Prav zato potrebuje podobno mislečo žensko. Meri je zanj preveč ekstravagantna."

