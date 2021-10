Skoraj usodna kopel z morskimi psi je temu filmu prinesla oskarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19. uri si boste na Planetu lahko ogledali akcijski spektakel o agentu Jamesu Bondu, ki nosi naslov Operacija Grom (Thunderball), v vlogi agenta 007 pa bo nastopil Sean Connery. V filmu so določene prizore snemali v družbi pravih morskih psov in to se to skoraj ni dobro končalo.

Film o svetovno znanem tajnem agentu 007, ki nosi naslov Operacija Grom (Thunderball), v vlogi Jamesa Bonda pa se bo že četrtič v karieri dokazoval Sean Connery, vključuje kar nekaj prizorov v družbi morskih psov. Tovrstne scene je bilo izredno težko posneti, zato so za celotno filmsko ekipo predstavljale težek zalogaj.

Bazen pred hišo, kjer so snemali prizore z morskimi psi. Foto: IMDb Za glavnega igralca Seana Conneryja so sprva načrtovali, da bi prizore, kjer plava v bazenu z morskimi psi, posneli brez dodatne zaščitne opreme. Igralec je bil glede tega zelo skeptičen, zato so se naposled odločili, da bodo igralca obdali z zaščito iz pleksi stekla. Tam pa se je zataknilo.

Producent namreč ni dobil dovolj velike količine pleksi stekla, zato je imela zaščitna pregrada vmes luknjo. Ta je bila dovolj velika, da jo je morski pes seveda našel in Sean Connery se je le za las izognil njegovemu ugrizu.

Sean Connery v vlogi Jamesa Bonda. Foto: IMDb

Snemalna ekipa se je naposled za prizor, v katerem morski pes plava proti Bondu, ko ta zapušča bazen in ga zgreši za centimeter, odločila uporabiti mrtvega morskega psa, ki so ga premikale žice, da bi zmanjšala nevarnost za igralca. Koordinator za posebne učinke John Stears je v bazenu sam nadziral morskega psa, obdan pa je bil z ostalimi živimi morskimi psi. Tudi tu ni šlo brez zapletov.

Morski pes se je izkazal za zelo živega. Foto: IMDb

Ob začetku snemanja se je namreč izkazalo, da morski pes v resnici ni mrtev. Ko se je začel premikati, so to opazili drugi morski psi. Ugrizi med njimi so se vrstili eden za drugim, zaradi česar se je bazen spremenil v kopel krvi. Stears je samo vpil, naj ga spravijo ven, drug producent pa naj vključijo kamere, v upanju, da bodo uspeli prizor posneti. Stears je preživel, film pa je osvojil oskarja za najboljše vizualne učinke.

Film Operacija Grom (Thunderball), v kateri bo v vlogi agenta 007 nastopil Sean Connery, si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 19.00. Ob 21.30 sledi Casino Royal z Danielom Craigom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.