Kako na vrtu porabiti petkrat manj vode? #video

Danes je svetovni dan voda in tudi v oddaji Jutro na Planetu bo govora o vodi. Brez vode namreč ni življenja. Voda pa je seveda nepogrešljiva tudi na vrtu. Ne sicer še v tem trenutku, saj so tla marsikje premokra za obdelavo. Kljub temu se je voditelj Igor Krmelj odpravil na vrt v novi rubriki Jutro na vrtu, kjer bo preizkusil kakovost zemlje. Kot pa je obljubil, bosta s sogovornikom podala tudi nasvet, kako zemljo obogatiti, predvsem pa, kako k obdelovanju vrta pritegniti tudi otroke. In to brez prisile.

Foto: zajem zaslona Kaj trenutno sejati, s kakšnimi gnojili, kakšna zemlja je primerna za krompir, vse to nam je pomagal razumeti vrtnar Davor Špehar. Pa tudi o zastirki − kdaj je primerna, koliko vode prihranimo z njo. Več pa v zgornjem videu.

Jutri ob 8. uri v oddaji Jutro na Planetu: pokazali vam bomo nekaj vaj, s katerimi si lahko pomagate pri zniževanju previsokega krvnega tlaka in srčnega utripa. Z nami pa bo tudi ljubiteljski kuhar, ki ustvarja pod imenom Futr u izi. Z njim bomo govorili o uporabi začimb v kuhinji in pripravili enostavno sladico.

