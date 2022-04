Anthony Hopkins na snemanju tega filma ni mogel zadrževati smeha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 bo na Planetu akcijska komedija Upokojeni, oboroženi, nevarni 2. V glavnih vlogah igrajo John Malkovich, Helen Mirren, Bruce Willis in Anthony Hopkins. Zadnja dva sta v enem izmed intervjujev razkrila, kako sta se ujela na snemanju in zakaj se jima je snemanje zdelo izredno zahtevno.

Anthony Hopkins je v začetku intervjuja najprej odgovoril na vprašanje, kaj ga je pritegnilo k sodelovanju pri filmu. "Bruce Willis," je priznal, pojasnil pa, da je bil nad njegovim igranjem navdušen že po ogledu prvega dela akcijske komedije Upokojeni, oboroženi, nevarni (RED), v splošnem pa je že od nekdaj njegov veliki oboževalec. Anthony je nato dejal, da redko dobi priložnost za igranje v tovrstnem filmskem žanru, zato je bil povabila k sodelovanju še toliko bolj vesel.

Za njim je spregovoril še Bruce Willis, ki je razkril, kako je bilo sodelovati z Anthonyjem Hopkinsom, ki je v igralski zasedbi predstavljal novinca: "Vsi smo bili vzhičeni, ko smo slišali, da se nam bo pridružil Anthony, zame pa je bila novica, da bom z njim igral v prizorih, kot češnja na vrhu torte. Odlično je bilo! Imela sva priložnost, da sva počela neumnosti, in to z dovoljenjem režiserja in producentov."

Anthonyja so nato povprašali, kakšno se mu je zdelo vzdušje na prizorišču snemanja, on pa ni mogel skriti navdušenja: "Krasno je bilo!" Bruce ga je dopolnil, da drugega ne moreš pričakovati, če delaš s samimi profesionalci. Zase pa je izpostavil, da se med snemanjem že dolgo ni tako nasmejal, za kar je bila kriva prav igralska zasedba.

Bruce Willis, ki sicer blesti v akcijskih filmih, pa je priznal, da mu je snemanje komedije predstavljalo nekaj preglavic: "Ni bilo težko, bilo pa je zahtevno. Vloga je zahtevala veliko truda, saj sem si res želel, da bi vsi razumeli šale, obenem pa sem bil še obdan s samimi talentiranimi igralci." Tudi Anthony Hopkins je priznal, da je imel na snemanju veliko težav, saj ni mogel ostajati resen med humornimi prizori. Zelo pogosto je posledično izbruhnil v smeh ravno v trenutku, ko ne bi smel.

