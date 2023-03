"Želim si, da bi kakšna ženska mislila, da sem njen" #video

Vsak četrtek si lahko na Planetu ob 20. uri ogledate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. Tokrat se je v vlogi voditeljice preizkusila Tanja Kocman, na pomoč pri komentiranju dogajanja v šovu Poroka na prvi pogled pa so ji priskočili še Miha Hercog, Žan Papič in Tomaž Mihelič - Marlenna. Pogovor je med drugim nanesel tudi na temo posesivnosti.

V šovu Poroka na prvi pogled smo lahko videli, da se je med Damirjem in Anito začel odnos krhati prav zaradi Anitine posesivnosti. Tanjo Kocman je zato zanimalo, ali so se s posesivnostjo že kdaj srečali tudi njeni sokomentatorji. Prvi ji je odgovoril Miha Hercog: "Mislim, da je posesivnosti več vrst na več področjih."

V besedo mu je hitro vskočil Žan Papič: "Aha, to pomeni, da jih je tudi spoznal." Miha je odvrnil, da morda samo on to tako doživlja, Tanja pa mu je nato vzela besedo in jo predala Tomažu Miheliču.

"Moje izkušnje so, da se za tem skriva negotovost. Predvsem negotovost vase, ker sebi ne zaupaš. To sem pri sebi že doživel in se zato odzval posesivno," je razkril Tomaž, dodal pa, da je to znak čustvene nezrelosti. "Če že zahtevamo, da nas pustijo dihati, potem moramo tudi mi dati prostor svojemu partnerju ali partnerici," je še poudaril.

Potem pa se je oglasil še Žan Papič: "Jaz pa si želim, da bi bila kakšna ženska, ki bi mislila, da sem njen." Poudaril je tudi, da v obratni situaciji nima takšnih težav, potem pa mu je besedo vzel Tomaž Mihelič:

"To nima povezave s posesivnostjo. To je nekaj samoumevnega. Če si v partnerski zvezi, namreč pričakuješ to pripadnost. Ne moreš pa si nekoga lastiti. To pripelje do takšne situacije, kot smo ji zdaj lahko priča med Anito in Damirjem."

