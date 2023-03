Tina je Meri predlagala: Kaj pa, če se zamenjate? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na skupni večerji sta v šovu Poroka na prvi pogled za pestro vzdušje poskrbela Žan in Maša, ki sta se pred vsemi odkrito spogledovala. Meri se je ob tem sprva samo smejala, nato pa se s Tino umaknila na samo. Pogovorili sta se o napetostih v svojih zakonih, Tina pa je Meri kot rešitev predlagala, da bi se lahko z Mašo in Matevžem zamenjali.

Že pred samim pogovorom s Tino je Meri priznala, da je Tina njena najboljša prijateljica v šovu. Po prihodu na kavč jo je Tina hitro vprašala, kaj je narobe. "Narobe ni nič, ampak ne ljubi se mi biti v tem ljubezenskem trikotniku z Žanom in Mašo," je priznala Meri. Tino je zanimalo, ali ji je kaj težko, Meri pa je priznala: "Po eni strani sem vesela, da se ukvarja z Mašo, ker potem ne najeda meni, vseeno pa mi je malo nelagodno."

Tino je nato zanimalo, kako se Meri ujame z Matevžem. "Če sta se onadva povezala, zakaj se ne bi še vidva?" je pojasnila svoje zanimanje. Meri se je sprva zahihitala, nato pa dejala: "Gotova sva se povezala bolje kot z Žanom. Do danes sem se namreč veliko bolj ukvarjala z Žanom, kar pa vidim, da ni obrodilo sadov."

Na samem je Meri dodala: "Matevž se mi zdi precej bolj umirjen kot Žan. Mogoče bi našla z njim več skupnih točk kot z Žanom."

Meri je nato Tini tudi pojasnila, zakaj je tako, Tina pa je na samem priznala, da tega ni pričakovala, saj Meri dobro skriva svoje občutke. Meri je povedala še: "Čez teden je sicer šel bolj počasi čez vse, ampak mislim, da me danes zaradi tega provocira."

Tina je na vse to odvrnila: "Kaj pa, če se zamenjate?" Meri je ob slišanem sprva zardela, nato pa dejala: "Jaz ugotavljam, da bi z Žanom lahko spletla samo prijateljstvo, ampak danes opažam, da bi bilo še to težko. Zagotovo pa bi bilo lažje z Matevžem, čeprav v tej smeri še nisem razmišljala."

Vseeno je Meri na samem priznala: "Sprva sem bila sicer v šoku, ampak zdaj, ko razmišljam … Z Matevžem bi mogoče lahko našla več skupnih točk, tako da ta Tinina izjava pije vodo." Tina jo je nato opomnila, da nima kaj izgubiti, Meri pa ji je zatrdila: "Slabše, kot je, sploh ne more biti."

Za nameček je Meri razkrila še: "Ugotavljam, da mi sploh ni do Žana, saj bi me sicer njegovo obnašanje prizadelo. Jaz mislim, da če bi do njega nekaj čutila, bi bila zdaj zelo potrta, pa dejansko nisem."

Pa je Meri povedala resnico? Le kaj se bo med zakonci dogajalo prihodnji teden? Več boste lahko izvedeli že v ponedeljek ob 21. uri samo na Planetu.

