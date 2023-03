Zaradi tega si je prislužil klofuto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Tokrat bo z vami pevec David Amaro, jutri komentatorka Tanja Kocman, v sredo pa kar trije exatlonovci. Bodite z nami.

Nocoj ob 20. uri v kvizu Kolo sreče ne zamudite vedno zabavnega in nasmejanega Davida Amara. Pevec, ki že dolga leta prijateljuje z Ines Erbus, si deli z njo tako glasbene odre kot tudi velik del zasebnosti. Ker skupaj preživita toliko časa, se dobro poznata, zabavata pa se tudi s pomočjo družabnih iger. Zato dobro vesta, kakšna sta, ko izgubljata ali zmagujeta. David pravi, da je tako tekmovalen, da se bo nocoj v kvizu prebudil demon.

David rad tekmuje in v isti sapi prizna, da vse poraze jemlje osebno. A Ines pravi, da ga preprosto jemlje takšnega, kot je, in je že vsega navajena. Danes se rad igra družbene igre, v otroštvu pa je imel najraje skrivalnice. In prav s temi je povezan spomin, ko si je prislužil celo mamino klofuto. Kaj se je zgodilo, lahko preverite v zgornjem videoposnetku.

Njegova mama je danes njegov največji podpornik in največja oboževalka. Sina je sprejela takšnega, kot je, do te mere, da nasmeji tudi njegovo občinstvo. Njuno prikupno dopisovanje pa nemalokrat z javnostjo deli tudi sam David, saj s komentarji, kot je: moja Karleuša (op. a. srbska pevka, ki vedno izstopa), nasmeji tako Davida kot njegove Amarose (op. a. Davidovo občinstvo).

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.