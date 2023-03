Ste vedeli, da je priljubljena režiserka del otroštva preživela v Afriki? #video

Med tremi tekmovalci, ki se bodo nocoj potegovali za zmago v kvizu Kolo sreče, bo tudi priljubljena režiserka in igralka Tijana Zinajić, ki je pred časom navdušila s svojim filmskim prvencem Prasica, slabšalni izraz za žensko in zanj prejela številne nagrade.

V nocojšnji oddaji kviza Kolo sreče bomo o njej izvedeli še marsikatero zanimivost, med drugim tudi to, da je v otroških letih nekaj časa preživela v različnih afriških državah.

"Dedek je delal za Združene narode in včasih je bilo tako, da ko so starši delali specializacijo ali karkoli, so te dali dedku in babici, da te malo čuvajo. In ker je dedek takrat delal v Burundiju, kasneje pa na Madagaskarju, so me starši poslali k dedku in babici," je razložila Tijana. Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji.

Kako srečno roko je imela režiserka pri vrtenju kolesa sreče in kaj je še povedala o sebi, preverite nocoj na Planetu.

