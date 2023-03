"Tega nisem storila še nikoli v življenju in tudi ne bom" #video

Šestintridesetletna Nataša Naneva trenutno navdušuje v Planetovem kvizu Kolo sreče, ki ga ujamete od ponedeljka do srede ob 20. uri. Ko ni pred kamero, najraje, peče, ustvarja, svoj čas pa rada tudi podari. Časa nam vedno primanjkuje in prav ta je kriv tudi za njeno razmišljanje o peki.

V intervjuju, v katerem kolo sreče določi vprašanje, nam je zaupala tudi, da še nikoli ni spekla kruha s kvasom. In kvasa pri meni doma tudi ni, ponosno zatrdi Nataša.

Peka z drožmi res vzame več časa, ampak je toliko boljša za našo prebavo. Nataša se je v preteklosti, ko je hodila še po manekenski brvi, res kdaj lotevala tudi diet, a zdaj pazi na svoje zdravje in svojo prehrano.

Je misica, ki poje veliko kruha in je pri tem videti odlično. Prisega na rastlinsko prehrano, saj ji ta ustreza. Takšen način prehranjevanja je odkrila po zdravstvenih težavah, ki jih je imela, zdaj pa se počuti odlično. Res je tudi, da je že od mladih nog aktivna, saj je živela na vasi in so ji tudi najljubše igre iz otroštva, igre na prostem in tudi družabne igre, kot je Kolo sreče.

