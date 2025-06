Dirka Po Sloveniji 2025: Praznik kolesarstva in naravnih lepot #nagradnikviz

Dirka Po Sloveniji ni le športni dogodek, temveč tudi praznik narave, kulture in povezovanja. Čeprav jo spremljajo tudi v tujini, ima svoje srce prav tukaj – med slovenskimi griči, mesti in ljudmi. Telekom Slovenije bo ob tem dogodku nagradil pet poznavalcev, ki bodo sodelovali v kvizu, ki ga najdete spodaj. Preizkusite svoje znanje in osvojite nagrade!

Slovenija bo letos že 32. leto zapored gostila največjo kolesarsko prireditev na domačih tleh – dirko Po Sloveniji. Od svoje prve izvedbe leta 1993, ko je slavil Boris Premužič, se je dirka razvila v pomemben del mednarodnega koledarja UCI ProSeries in v pomemben simbol slovenskega športa.

Letošnja izvedba poteka med 4. in 8. junijem 2025 in obsega pet etap. Kolesarji bodo prevozili skupno 799 kilometrov in premagali 9.923 metrov višinske razlike. Med etapami je najzahtevnejša četrta etapa, ki vodi iz Maribora na Golte, kjer kolesarje pričaka tudi največji skupni vzpon med vsemi etapami.

Foto: Gaja Hanuna

Vodilni kolesar nosi zeleno majico, kar simbolizira tudi slogan letošnje dirke: "Fight for Green". Dirka namreč poudarja pomen trajnosti in spoštovanja narave. Belo majico prejme najboljši mladi kolesar, modro najboljši na gorskih ciljih, rdečo pa najboljši po točkah.

Med kolesarji, ki so zaznamovali to dirko, je prav gotovo Radoslav Rogina, ki je na njej nastopil kar 20-krat, večkrat kot kdorkoli drug. Večkratni zmagovalci so tudi Primož Roglič, Tadej Pogačar, Mitja Mahorič in Jure Golčer, kar potrjuje, da dirka ponuja priložnost za domače junake.