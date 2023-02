Še dobro, da glasbenica ni slišala, kaj ji je voditelj rekel #video

Kolo sreče je kviz, ki ga popestrijo zabavne igre, s katerimi si tekmovalci lahko prislužijo dodatne črke, ki jim lahko nekoliko olajšajo pot do gesla, ki ga morajo poiskati. Ena od iger je tudi branje z ustnic in ravno to igro je voditelj Klemen Bučan ponudil Katarini Mali v zameno za brezplačni samoglasnik.

Pri tej igri si morajo tekmovalci nadeti slušalke, iz katerih odzvanja zelo glasna glasba, in z voditeljevih ustnic prebrati pet od desetih besed. To, kako glasna je glasba v slušalkah, je zelo presenetilo glasbenico, zato si jih je snela in dejala: "O moj bog!"

Voditelj, ki šale stresa iz rokava, saj je izkušen stand up komik, je v šali odvrnil: "Me zanima, ali kdo to reče, ko njeno glasbo sliši." Na njegovo srečo si je vmes Katarina že nadela slušalke nazaj na ušesa in ga ob tem samo začudeno gledala, saj ni slišala, kaj je rekel. "Ne veš, kaj sem rekel, a? Super, da ne veš. Boljše, da ne," je dodal in poskrbel za smeh v studiu. Več v zgornjem videu.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

