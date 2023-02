Veste, da je prav on nabiral storže za znameniti slovenski film? #video

V zabavnem kvizu Kolo sreče, ki bo na Planetu na sporedu nocoj ob 20. uri, bo med tremi tekmovalci tudi eden naših najboljših stand up komikov ter scenarist in režiser najnovejše slovenske filmske uspešnice Nekaj sladkega Tin Vodopivec. Ta je razkril, da sta se z voditeljem Klemnom Bučanom spoznala že pred več kot 20 leti na snemanju kultnega filma Mitje Okorna Tu pa tam, v katerem je Bučan igral, Vodopivec pa je imel prav posebno nalogo za kamerami.

Voditelj kviza Kolo sreče Klemen Bučan in Tin Vodopivec sta stara znanca, saj oba izhajata iz stand up komedije. "S Tinom se poznava že zelo dolgo. Skupaj sva prvič stala na odru, oddelala več kot sto skupnih stand up nastopov, tudi v njegovem filmu Nekaj sladkega igram eno od stranskih vlog," nam je o tokratnem tekmovalcu, ki bo v oddaji poskrbel za veliko smeha, povedal voditelj.

Foto: Planet TV

Tin Vodopivec pa je v oddaji razkril, kje sta se z Bučanom sploh spoznala. "Poznava se s snemanja enega filma, v katerem si ti igral glavno vlogo," je pripoved začel Vodopivec, Bučan pa je iskreno priznal, da se tega sploh ne spomni. Medtem ko je bil voditelj pred kamero, je bil Vodopivec namreč del snemalne ekipe filma Tu pa tam kot rekviziter.

Foto: Planet TV

"To pomeni, da sem nabiral vse tiste stvari, ki so se nato uporabile v filmu. Med drugim tudi storže, ki so za enega junaka, ki se imenuje Storž, šli v njegovo ... Če se kdaj sprašujete, kdo je nabral te storže, sem to bil jaz." Več v zgornjem videu.

V nocojšnji oddaji bo poleg Bučana in Vodopivca nastopil še en komik, kar pomeni, da se nam obeta obilo smeha. Ne zamudite!

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.