Ste vedeli, da tole priljubljenega pevca močno spravlja ob živce #video

"Če rečem Sebastianček, boš znorel, kajne," je priljubljenega pevca v oddaji nekoliko izzval voditelj Klemen Bučan in ga vprašal, zakaj ga tako zelo motijo pomanjševalnice.

Foto: Planet TV

"Veš kaj. Vsak ima svoj tik, svojo alergijo. In moja so pomanjševalnice. Pomanjševalnice med odraslimi ljudmi. Ko se pogovarjaš z otrokom, je ena stvar, ko pa se odrasli med sabo pogovarjajo: 'Glej, sonček sije, dajva si kruhec narezat ...' To pa ne," je s primerom pevec ponazoril, kaj ga lahko vznemiri.

Povedal je še, da je bil velik navdušenec nad kvizom Kolo sreče, ki ga je v mlajših letih spremljal na nemški televiziji. Kako se bo odrezal kot tekmovalec, pa preverite v nocojšnji oddaji. Več v zgornjem videu.

