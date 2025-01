Tina Gaber pobegnila nazaj v najstniška leta #video

Po 22 letih so na odru Media centra skupaj nastopili Bepop Ladies, Game Over, Sebastian in Power Dancers ter obudili občutke s preloma tisočletja in pred polno dvorano izvedli vse svoje največje uspešnice. Na dogodku je kot gost presenečenja nastopil tudi pevec Dominik Kozarič, avtor svojih uspešnic Ljubi jo nežno in Ujemi me.

Koncert je navdušil Tino Gaber

Na balkonu si je združitev ljubljencev občinstva s preloma tisočletja ogledala tudi partnerica premierja Roberta Goloba, vplivnica in aktivistka za pravice živali Tina Gaber, ki si je sproščujoč večer privoščila v družbi svojih prijateljic in nekaj utrinkov delila tudi na svojih družbenih omrežjih. "Nazaj v 17-ta … ali POPSTARS re-UNITED. Hvala Bepop Ladies, Sebastian, Power Dancers in Game Over za nepozaben večer. Bilo je popolno," je zapisala Gaber.

"Ne morem si pomagati. 3/4 moje duše je ujete v otroštvu," je ob videu s koncerta, na katerem prepeva pesmi, še zapisala Gaber.

"Ta enkraten glasbeni večer me je ponesel v tisto posebno, nostalgično stanje, ki ga težko ubesedim. To je občutek, ki presega zgolj spomin – je stik z obdobjem, ko sem bila resnično srečen otrok, v varnem zavetju svojih čudovitih staršev," je še svoje občutke s koncerta strnila Gaber in dodala: "Glasba ima neverjetno moč. Ponese me nazaj tja, kjer je bil svet preprost, ljubezen pa brezpogojna. Hvaležna sem, da se skozi te nore ritme 90-ih lahko znova dotaknem tiste čiste sreče."

Dogodka Popstars re-United so se udeležili številni znani obrazi iz sveta estrade. Šova in glasbene ekstaze se je tako udeležil nekdanji Bepopovec Simon Meglič, sestra pokojnega člana skupine Bepop Nejca Erazma Eva Erazem, ki je predlani z Bepop Ladies posnela novejšo izvedbo pesmi Moje sonce.

Na zabavi so se družili tudi nekdanji založnik Power Dancers Goran Šarac, fotograf Tibor Golob, pevka in voditeljica Špela Grošelj, voditeljica Neža Marolt, DJ Silvano, radijski voditelji Miha Deželak, Anja Ramšak in Lara Tošič, igralka in voditeljica Melani Mekicar, vplivnica Janja Balant ter tudi judoistka Tina Trstenjak, je poročal Metropolitan.