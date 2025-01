Zadnji konec tedna v januarju ponuja pester nabor zabavnih dogodkov, ki jih lahko obiščete. Med vidnejšimi je zagotovo ponovna združitev vseh nosilcev turneje Popstars , ki so pred dobrima dvema desetletjema obnoreli Slovenijo. Po 22 letih bodo na odru skupaj nastopili Bepop Ladies, Game Over, Sebastian in Power Dancers ter obudili svoje največje uspešnice.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Uroš in Tjaša na odrih samo še trikrat

Po nekoliko turobnejših prvih tednih v januarju se je dogajanje znova razcvetelo. Poleg glasbenih prireditev so na sporedu tudi športne in kulturne, na vas pa je, katere boste izbrali. Poleg že omenjene ponovne združitve glavnih nosilcev turneje Popstars se obeta tudi koncert ljubljenca ženskih src Žana Serčiča, ki bo v športni dvorani Ljutomer obeležil 15-letnico delovanja.

Pestro bo tudi na Koroškem. Na priljubljeno smučišče Kope tokrat prihaja hrvaški pevec Petar Grašo, medtem ko bosta v Slovenj Gradcu nastopila duo Uroš in Tjaša. V sklopu tako imenovane baby shower turneje (še) eno srce ju lahko ujamete samo še trikrat, nato pa se bosta za nekaj časa od odrov poslovila.

V Portorožu bodo gostili skupino Šank Rock, ki prireja akustični koncert, v Grosupljem pa Adija Smolarja. Zakonca Basi (Luka in Nastja) bosta tokrat zabavala obiskovalce koncerta v Rogaški Slatini, zakonca Vovk (duo Maraaya) pa v Kostanjevici na Krki.

Za nedeljsko druženje pa bo tokrat poskrbel Gregor Ravnik, ki v Cankarjevem domu na Vrhniki pripravlja ekskluzivni gala koncert z razširjeno spremljevalno skupino.

Uroš in Tjaša se bosta po seriji že razprodanih koncertov za nekaj časa poslovila od odrov in se posvetila prihodu nove članice. Foto: Andraž Martinšek (Happy Moments)

Navijajte za naše deskarje in deskarke

Če se raje kot na koncerte odpravite v naravo, pa lahko ta konec tedna obiščete Roglo, kjer bo v soboto potekal svetovni pokal v deskanju na snegu. Že trinajsto leto zapored se bosta odvijali moška in ženska tekma v paralelnem veleslalomu, na katerih boste lahko navijali za naše tekmovalce Glorio Kotnik, Tima Mastnaka, Roka Marguča in Žana Koširja. Ti bodo stopili na domači teren in se pomerili z najboljšimi deskarji in deskarkami na svetu.

Prav tako v soboto pa bodo v Mariboru podelili nagrado bob leta 2024 za najboljšo izjavo leta. Prireditev od leta 1999 organizira časnik Večer, kjer po mnenju bralcev in slovenske javnosti izbirajo najboljše izjave, ki so jih v tem časniku objavili v preteklem letu.

Na Rogli bomo stiskali pesti tudi za Tima Mastnaka. Foto: Miha Matavž/FIS

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

