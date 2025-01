"Naj ti bo lepo, tam nekje za mavrico. Andrej, počivaj v miru," so mlademu glasbeniku v slovo zapisali člani zasedbe Čaga Boys.

Njihov dolgoletni član in dober prijatelj Andrej Hutinski, ki je pred dvema tednoma praznoval rojstni dan, se je poslovil nepričakovano in nenadoma.

Od mladega člana zasedbe Čaga Boys, ki jim mnogi rečejo tudi Velenjski trubači, so se z zapisi in besedami sožalja pod objavo oglasili že številni glasbeni prijatelji, znanci in oboževalci skupine.

Skupino, katere dolgoletni član je bil tudi Andrej, sestavlja 11 članov, znana pa je predvsem po dobrih zabavah in nadaljevanju velenjske tradicije trubaške glasbe. S svojo glasbo že skoraj desetletje razveseljujejo ljudi na številnih zabavah, v preteklosti pa so že imeli tudi po več kot sto nastopov na leto.