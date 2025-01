Iranski pop pevec Tataloo obsojen na smrt

Iransko vrhovno sodišče je priljubljenega iranskega poppevca Amirja Hoseina Magsuluja, ki je bolj znan kot Tataloo, v pritožbenem postopku obsodilo na smrt zaradi bogokletstva. Sodba še ni pravnomočna in se je nanjo še mogoče pritožiti, nedeljsko poročanje iranskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Vrhovno sodišče je sprejelo pritožbo tožilstva na prvotno petletno zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj, vključno z bogokletstvom," je na spletni strani objavil iranski reformistični časopis Etemad. Kot je še objavil časnik, je bil pevec obsojen na smrt zaradi žalitve islamskega preroka Mohameda.

37-letni glasbenik je od leta 2018 živel v Istanbulu, nato ga je turška policija decembra 2023 izročila iranskim oblastem. Od takrat je v priporu v Iranu.

Bil je že obsojen na deset let zapora

Tataloo je že bil obsojen na deset let zapora zaradi spodbujanja prostitucije ter v drugih primerih obtožen širjenja propagande proti islamski republiki Iran ter objavljanja nespodobnih vsebin.

Foto: Guliverimage

Pevec, za katerega so značilni številni tatuji po telesu, je znan po kombinaciji rapa, popa in R&B. V preteklosti so ga snubili nekateri iranski konservativni politiki, da bi prek njega dosegli mlade, liberalno misleče Irance. Leta 2017 se je na televiziji pojavil skupaj s takratnim iranskim predsednikom, konservativnim klerikom Ebrahimom Raisijem, ki je lani umrl v helikopterski nesreči. Leta 2015 je Tataloo objavil tudi pesem v podporo iranskemu jedrskemu programu.