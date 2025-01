Kam so pred zimo zbežali znani Slovenci? #foto

Po koncu prazničnih dni in novoletnih praznovanjih se že v začetku januarja mnogi znani Slovenci, ki delujejo na glasbenem, medijskem, igralskem ali vplivniškem področju, odločijo pred hladnim vremenom zbežati v toplejše kraje, kjer je podnebje malce prijaznejše, temperature zraka pa višje in bolj všeč tistim, ki raje pobegnejo v tople kraje in v poletje. Izbrskali smo nekaj znanih Slovencev, ki so se takoj na začetku novega leta odpravili po svetu.

Matej Zemljič je poletje poiskal na Tajskem

Slovenski igralec in zvezdnik serije Skrito v raju Matej Zemljič je toplo okolje poiskal na Tajskem. "Poletje sredi zime. To sem potreboval," je zapisal mladi igralec, ki je delil tudi nekaj utrinkov s svojega dopusta v Aziji.

S serijo fotografij se je javil tudi iz Bangkoka, z njih pa je razvidno, da Zemljič niti na dopustu ničesar ne prepušča naključju. Poleg ogleda znamenitih templjev si je privoščil tudi eksotično hrano in sadje, ni pozabil pa niti na fizično aktivnost – obiskal je fitnes.

Ines Erbus z Davidom Amarom v prijetno toplem Dubaju

Pevka Ines Erbus je čas za oddih po svojem največjem samostojnem koncertu, ki ga je ob desetletnici kariere pripravila konec lanskega leta v dvorani Tivoli, izkoristila v Dubaju, kamor se je odpravila s svojim dobrim prijateljem, pevcem Davidom Amarom.

Erbus je svoje sledilce iz mesta v Združenih arabskih emiratih, kjer se ozračje trenutno ogreje do okoli prijetnih 25 stopinj Celzija, pozdravila v javljanju na enem izmed storyjev (zgodb) ter jih povabila na svoj sobotni koncert in apres ski zabavo na Krvavcu, ki bo precej bolj zimsko obarvana. "Težko mi ravno ni, še nekaj dni te dubajske plaže, potem pa se v soboto prestavimo na plažo na Krvavcu," je še povedala pevka.

Za 24ur sta povedala, da sta imela tudi nekaj težav, saj je Erbus potekel potni list, Amaro pa ga je izgubil, a jima je težave še pravočasno uspelo rešiti.

Foto: Instagram/ineserbus

Bernarda Žarn svoje lokacije ni razkrila: "Vedno grem na toplo"

Televizijska voditeljica Bernarda Žarn svoje dopustniške dni v januarju preživlja na neznani lokaciji, a sodeč po fotografijah, ki jih je s sledilci delila na Instagramu, je na pravem koščku raja.

"Želim iti nekam na toplo, ampak po resnici povedano še ne vem, kam. Okoli novega leta in božiča si rada privoščim kaj toplega. Imam tudi prijateljico na Havajih, tako da grem rada k njej, da se druživa. Prejšnje leto sem bila na Mauritiusu, še eno leto prej v Omanu in na Havajih. Vedno grem na toplo. Zdi se mi tako dragoceno, da je vedno na svetu kje poletje," je za Večer o svojih načrtih še pred odhodom na januarski oddih povedala Žarn, za katero so januarski dopusti na sanjskih destinacijah stalnica.

Maja Malnar redno potuje, tokrat se je ustavila v Dubaju

Slovenska manekenka in vplivnica Maja Malnar, ki redno potuje po svetu in odkriva nove destinacije, je v teh dneh dopustniško razpoloženje poiskala v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. Družbo ji dela prijateljica, ki se je z njo že potepala po eksotičnih kotičkih sveta, med drugim na Mykonosu, v Londonu, Parizu, Benetkah, Milanu, Bodrumu in drugod.

Malnar trenutno sončne žarke lovi na tamkajšnjih peščenih plažah, nastanjena pa je v luksuznem hotelu Rixos Premium Dubai JBR.

Sendi se je javila z Balija

Pevka zabavne glasbe in učiteljica petja Sendi (Sandra Klemm), ki jo mnogi najbolje poznajo po njeni uspešnici Nemirna kri, je novo leto pričakala na Baliju. Z otoka v Indoneziji se je javila s serijo fotografij, svoj dopustniški čas pa si krajša v družbi sestrične.

Sebastian svoj rojstni dan preživel na rajskem otoku na Filipinih

Plesalec in pevec Sebastian je prehod iz starega v novo leto doživel na rajskem otoku Boracay na Filipinih. Od tam je s svojimi sledilci že delil nekaj utrinkov peščenih plaž ter brezhibnih razgledov, kot je zapisal sam. Pod kokosovimi palmami in na urejenih plažah tega turističnega otoka si je privoščil tudi napitek iz kokosovega oreha.

Kot je zapisal Sebastian, si je že lani izpolnil željo, da novo leto in rojstni dan 4. januarja preživi na toplem. "Ker je bilo tako izjemno, letos ponavljam, le da tokrat maham s Filipinov," je zapisal plesalec in pevec.

Kot je še zapisal v šaljivem tonu, si "psihofizične bolečine" ob vsakem rojstnem dnevu poskuša vsaj malo olajšati, kot najbolje ve in zna, to je – s potovanji. "Najraje na toplo – da, tudi zato, da lahko ugasnem telefon," je še zapisal.

