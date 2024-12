V petek je Hala Tivoli gostila nepozabno glasbeno-plesno doživetje: Ines Erbus je ob deseti obletnici svoje samostojne kariere uresničila otroške sanje in napovedala novo poglavje. To je bila Ines, kot je do sedaj nismo poznali – z energijo, svežino in drznostjo je razvnela dvorano ter poskrbela za pravi spektakel. Med vrhunci večera je bila ponovna združitev nekdanjih članic najstniške skupine Foxy Teens, ki so skupaj zapele po več letih. Posnetek čustvenega nastopa si oglejte zgoraj.

Prvi veliki samostojni koncert 31-letne Ines Erbus se je začel s posnetki Ines, ko je prepevala v mladinskem pevskem zboru RTV Slovenija, ki so se začeli prepletati s kadri njene celotne glasbene kariere in poskrbeli, da je dvorana v en glas vzklikala: "Ines, Ines, Ines!"

Nostalgičen večer

Priljubljena pevka je na oder stopila v spremstvu plesalk in koncert otvorila s svojo uspešnico Ti i ja. "Dober večer Tivoli, dober večer Ljubljana!" je nagovorila občinstvo. Sledilo je še nekaj njenih uspešnic, za tem pa prvi gost večera Siniša Biško, ki se ji je pridružil pri skladbah Lutka za bal in Nemoj mi reči. Zatem je na oder stopil še David Amaro, ki je med drugim dvorano popeljal nekaj let nazaj z nostalgično uspešnico Ta ljubezen, manjkala pa nista niti njuna dueta Kad ti dotaknem usne in Baš je glupo biti sam.

Na oder sta s skladbama Boš znal naprej me ljubiti in Naj ti bo lepo stopila tudi duo Uroš in Tjaša, ki sta po koncertu povedala: "Večina ljudi vidi le uspešen koncert, ki je samo vrh ledene gore. Mi pa vemo, koliko truda, neprespanih noči in nenazadnje financ je Ines vložila v to. Produkcija je bila izjemna, plesni in glasbeni del pa sta bila izpeljana na res visokem nivoju. Ines, hvala, ker smo lahko bili del tega šova."

Ines je ob koncu povedala: "Šele danes dojemam, kaj se je zgodilo. Ena velika ljubezen pod odrom Hale Tivoli in moj prvi samostojni koncert, za katerega se je izkazalo, da je bil vreden vsega truda." Foto: Robi Valenti, Gašper Vrabel

Čustvena združitev skupine Foxy Teens

Eden izmed najlepših delov večera se je začel ob zvokih klavirja in saksofona, ko so se ob pesmi Naj pada zdaj dež po več letih znova združile nekdanje članice skupine Foxy Teens Nika Krmec, Katja Mihelčič, Kim Bedene in Ines Erbus ter podoživele vse skupne glasbene spomine iz preteklosti. Tudi med občinstvom ni manjkalo solz, dvorana pa je zažarela skupaj z več tisoč lučkami.

To je bil koncert, ki se ga bomo spominjali po vrhunskih koreografijah, glasbenih gostih in Ines Erbus, kot je še nismo poznali – vse to in še več je bila njena deseta obletnica samostojne glasbene kariere. Proti koncu je dvorano navdušila še zadnja gostja koncerta Eva Boto. Z Ines sta zapeli pesmi Flowers, To leto bo moje in Za božič kot otrok.

Po še nekaj skladbah, ki so bile plesno obarvane, je Ines koncert zaključila na spektakularen način – skočila je z odra in tako sklenila pomembno poglavje svoje kariere. Ines je ob koncu povedala: "Šele danes dojemam, kaj se je zgodilo. Ena velika ljubezen pod odrom Hale Tivoli in moj prvi samostojni koncert, za katerega se je izkazalo, da je bil vreden vsega truda. Hvala vam za aplavze, krike, solze in to, da ste vedno tukaj zame. Obljubim, da je to začetek nečesa lepega. Hvaležna sem celotni ekipi in prijateljem, ki jih ne bi menjala za nič na svetu, ter vsem plesalcem in plesalkam, ki so soustvarili ta nepozaben večer."

