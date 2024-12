Eva Cimbola je v Spotkastu tokrat gostila Ines Erbus, ki ob deseti obletnici samostojnega glasbenega ustvarjanja pripravlja veliki koncertni šov v Hali Tivoli. Na odru ali za njim pa je nikoli ne boste ujeli s kozarcem alkoholne pijače, saj se vedno drži pravila, da na nastopih ne pije.

"Jaz sem mislila, kako dobro pojem ..."

Zakaj je tako, je razložila v Spotkastu in se spomnila na dogodek, ko so jo kot gostjo na zasebni zabavi že nekoliko opito prepričali, da zapoje. "Ko sem naslednji dan videla te posnetke ... Jaz sem mislila, kako dobro pojem. To je bilo vse tako 'zafušano', da sem rekla, evo, zato ne pijem na nastopih," je povedala v smehu in dodala, da bi bilo to res sramotno.