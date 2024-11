Zoran Predin ima za seboj bogato glasbeno kariero, ki se je začela konec 70. let prejšnjega stoletja s skupino Lačni Franz, glasbene začetke pa je spremljalo kar nekaj anekdot, povezanih tako z modo kot domnevno spornim imenom skupine, ki so ga morali člani zagovarjati.

A bolj kot vse morda preseneti zabavna (in malce nehigienična) pripoved o pljunkih, ki so skupino pričakali leta 1984 na koncertu po kongresu Zveze socialistične mladine Slovenije v Novem mestu. Skupino so namreč med nastopom dobesedno popljuvali, a najbolj presenetljivo je morda to, da pljunki niso bili kritika, ampak pohvala.

Pljunek v obraz kot pohvala

"Pod odrom so se zbrali punkerji, ne vem, od kod, in so pljuvali na nas," se spominja Predin. "Pljuvanje je bilo namreč demistifikacija zvezdništva in če te je punk publika popljuvala, je bilo to mišljeno kot pohvala. Dobiti pljunek v čelo, nos, oči in tako naprej, pa je ena druga zadeva."

Nenavadni anekdoti lahko prisluhnite v videoposnetku, celoten pogovor za Spotkast, v katerem Zoran Predin spregovori tudi o medijskih linčih, soočenjih z udbaši in solzni premieri filma Praslovan pred slovenskim občinstvom, pa bo na voljo že v torek.