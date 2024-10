Ko te spreleti srh: duše umrlih v našem studiu #video

"Duše ne trpijo zaradi našega trpljenja, skušajo pa nam pomagati," pravi Meri Verdinek, ki se ukvarja z medijstvom. Čeprav si njene stranke pogosto želijo govoriti prav z določeno pokojno osebo, pa pogovor z dušami praviloma ne deluje tako.

"Naša pričakovanja so omejitve," pravi Meri, ki je redno v stiku z onostranstvom: "Treba se je prepustiti. Gre za sporočila in ni vedno pomembno, od koga jih dobimo."

Doživeli smo medijstvo v praksi. Foto: zajem zaslona

Verdinek v studiu ni le pojasnila, kaj pomeni imeti stik z dušami umrlih in kako se to kaže tako v njenem življenju kot življenju drugih ljudi, ampak je tudi v praksi komentirala prisotnost pokojnih v našem studiu in to, v kakšni obliki jih zaznava. Več si oglejte v zgornjem posnetku, celotnemu pogovoru, tudi z umrlimi, pa lahko prisluhnete že jutri!

Z Meri Verdinek smo govorili tudi o obeleževanju dneva mrtvih in o tem, kako kot medij doživlja pokopališča, kdaj je prvič začutila svoj dar, pa tudi o reinkarnaciji in tem, ali jo pogovarjanje z dušami izčrpa. Doživeli pa smo tudi medijstvo v praksi ... Novo epizodo Spotkasta poiščite že v petek!