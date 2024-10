Teja Jugovic se je v Spotkastu spominjala začetkov, ko sta z možem Janijem Jugovicem ustanovila podjetje in kuhala naokoli tudi po raznih trgovskih centrih. Takrat sta ji starša večkrat rekla: "Teja, a ni škoda? Diplomirala si, zdaj pa kuhaš v trgovini." A jima je vedno odgovarjala, da v tem neizmerno uživa, čeprav ni bilo vedno lahko. Ko sta z Janijem odprla svoj prvi lokal, v katerem naj bi imela kuharske tečaje, sta bila oba na samem začetku. Tudi finančno.

Teja brez sramu prizna, da sta po otvoritvi, ko so vsi prinašali rože in se z njima veselili, imela še ravno toliko denarja, da sta se usedla na kavo in se spraševala, kako naprej. Na tečaj ni bil prijavljen nihče, a so se potem počasi stvari začela odpirati. Kmalu so prišle nove priložnosti in posledično zaslužek. A vseeno začetki niso bili lahki. "Ljudje vidijo samo, kako je človek na neki stopnički, vseh vmesnih pa sploh ne vidijo ali jih nočejo videti."

Teja Jugovic velja za žensko brez dlake na jeziku, zaradi česar nemalokrat dobi tudi negativne komentarje, a je danes ne zabolijo več kot nekoč. Foto: Jan Lukanović

Teja velja za žensko, ki se ne zna ustaviti. Poudarja, da ima s tem težave že od otroštva naprej, ko sta ji starša večkrat rekla, da je "živec", ki ni nikoli pri miru. Zdaj podobne karakteristike opaža pri mlajšem sinu Inaju in ga zaradi tega najbolje razume, ker je bila sama enaka. Iskreno je spregovorila tudi o svojem delu in vplivu na otroka. Sija namreč obiskuje četrti razred in se v šoli kdaj sreča z negativnimi komentarji, a Teja poudarja, da tega ni veliko. "Prej gremo na živce kakšnim staršem kot pa otrokom."

"Vedno sem iskrena"

Spregovorila je tudi o sodelovanju s trgovino, ki prodaja erotične pripomočke, saj je Evo zanimalo, ali je otroci nikoli ne vprašajo, zakaj to počne. "Jaz sem vedno iskrena in odkrita in imam občutek, da vedno želim delati za dobro ljudi. In tudi to, da rušimo kakšne stereotipe, je po mojem mnenju za dobro ljudi."

Hkrati pa priznava, da včasih kakšno stvar naredi tudi zato, ker je splošno prepričanje ljudi drugačno. Sprašuje se, zakaj je namreč tako veliko nekih mnenj, kako bi morali živeti in kaj je prav. "Če jaz pri svojih 41 letih svojo mamo kličem mamica, jo pač bom, ne glede na to, da mi mnogi pravijo, da to ni najbolj normalno, da bi jo zdaj, ko imam svoje otroke, morala klicati mama. Zakaj? Zakaj bi morali živeti tako, kot nam nekdo narekuje, da je prav? In kaj je sploh prav?"

"Prej gremo na živce kakšnim staršem kot pa otrokom," pravi Teja Jugovic, znana tudi kot Coolmamacitaa. Foto: Jan Lukanović

Zase večkrat reče, da je kot Top shop

Na očitke mnogih ljudi, ki pravijo, da je njen Instagram račun poln oglasov, odgovarja, da ne skriva dejstva, kdo so njeni naročniki, in se tudi sama večkrat pošali, da je kot reklamni pano. "Jaz sem kot otrok govorila, da bi kupovala stvari iz Top shopa, potem pa bi to preizkušala in se snemala, ko bi po pravici povedala, kaj je dobro in kaj ne."

Nima veliko prijateljev, ima Janija

Na vprašanje, koliko je grdih pogledov med vplivnicami pri nas, je Teja suvereno odgovorila, da ni človek, ki bi se pretirano družila. Ima tudi prijateljico, ki je vplivnica, ampak se redkokdaj pokažeta skupaj. Priznava pa, da je med dekleti vseeno kar veliko tekmovanja in primerjanja, kar po njenem mnenju ni dobro in potrebno. Nikoli ni hodila na srečanja vplivnic samo zato, da bi se slikala z drugimi in drugim všečkala objave v zameno, da jih bodo potem druge njej. Takšna namišljena prijateljstva je ne zanimajo, saj so po njenem mnenju otročja.

Namišljena prijateljstva je ne zanimajo. Foto: Jan Lukanović

V njenem življenju pa je bilo že kar nekaj ljudi, s katerimi je spletla prijateljstvo, se posledično zelo intenzivno in veliko družila z eno in isto osebo, potem pa je takšna oseba kar naenkrat izginila iz njenega življenja. Glede tega je Teja obrazložila, da je načeloma intenzivna tudi v prijateljstvu.

"Ko se družim, se družim intenzivno. Zelo velikokrat se je zgodilo, da je prišla kakšna oseba v moje življenje in je bilo zelo intenzivno, ker zelo hitro spuščam ljudi k sebi. Ampak se je izkazalo, da so to ljudje, ki so skušali priti do sledilcev. In to se je vedno izkazalo. Ker so recimo ti isti ljudje govorili, kako se sploh lahko to grem, kako se mi da, potem pa so se s podobnimi stvarmi začeli ukvarjati sami. Takrat z lahkoto odrežem. Ko vidim, da gre za izkoriščanje. Vedno pa se z vsako osebo pogovorim in ji to povem," je odkrito razložila in povedala še marsikaj osebnega iz svojega življenja. Prisluhnite v Spotkastu.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in na YouTubu.