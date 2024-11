Čeprav skušaš otroku privzgojiti zdrave prehranjevalne navade, vse to pogosto pade v stiku z vrstniki in drugimi starši. Tudi Eva Cimbola ugotavlja, da je precej težko otroku za malico pripraviti korenček, če preostali otroci jedo gumijaste bombone in drugo hrano, ki jo imamo za nezdravo. Ampak čeprav gumijasti bomboni niso ravno uravnotežena prehrana, so lahko v določenih primerih celo boljša malica kot korenček. Odgovor prehranskega svetovalca Jerneja Ogrina si poglejte v videoposnetku.

"Črno-beli pogled na hrano je nekaj, kar negativno vpliva na percepcijo že od malega," pravi Jernej Ogrin. Foto: Jan Lukanović

"Hrana ni dobra ali slaba"

V petkovem Spotkastu smo z Jernejem Ogrinom razbili marsikateri mit o prehrani, procesirani hrani, pa tudi o popolni postavi, ki ni nujno pokazatelj zdravega življenja. Predvsem pa je za zdrav odnos do hrane pomembno, da nanjo ne gledamo črno-belo, saj hrana ni dobra ali slaba. "Ta črno-beli pogled je nekaj, kar negativno vpliva na percepcijo že od malega," poudarja nutricionist, ki je z nami delil tudi štiri osnove za dober življenjski slog.

