Katarina Čas velja za najuspešnejšo slovensko igralko na mednarodnem prizorišču, vendar do zdaj še nismo vedeli, da se je potegovala tudi za vlogo v franšizi Hitri in drzni. Vprašanje o tem je presenetilo tudi igralko. Njeno reakcijo si oglejte v posnetku, celotnemu pogovoru s Katarino Čas in Tino Vrbnjak, soigralkama iz filma Pa tako lep dan je bil, pa prisluhnite že jutri!

V bogati mednarodni igralski karieri Katarine Čas morda najbolj izstopata sodelovanje z Martinom Scorsesejem za film Volk iz Wall Streeta in igranje žene Ala Pacina v filmu Danny Collins. Kaj kmalu pa bi se lahko zgodilo, da bi Katarina zaigrala tudi v uspešni franšizi Hitri in drzni.

Igralka je bila sprva začudena, da voditelj Spotkasta Igor Harb za ta dogodek ve, nato pa je potešila našo radovednost in povedala, kako je bila videti avdicija in zakaj se ji je takoj zdelo, da vloge ne bo dobila.

"Avdicija je bila v živo, ampak je bilo precej akcijsko, morala sem voziti avto in to je na avdiciji vedno zelo težko," je povedala Katarina Čas. Foto: zajem zaslona

"Mene je sram, že ko gledam"

"Imela sem totalne probleme," je priznala in povedala, da je bilo podobno pri avdiciji za neko grozljivko, saj se je v svoji dnevni sobi težko vživeti v to, da na primer nekoga napadaš s sekiro. "To je tako smešno. Mene je sram že, ko gledam," je povedala v smehu in priznala, da bi z veseljem pogledala vse posnetke od preostalih, saj morajo biti vsi zabavni.

Katarina Čas in Tina Vrbnjak, soigralki iz filma Pa tako lep dan je bil, sta v pogovoru za Spotkast razkrili veliko podrobnosti iz njunega najdaljšega snemanja doslej, saj je film nastajal skoraj 15 let, zgodba pa se odvija v enem dnevu. Spregovorili sta tudi o svojih igralskih začetkih in najbolj težavnih vlogah, med pogovorom pa sta se večkrat tudi iskreno nasmejali. Svežo epizodo Spotkasta ujemite že v torek!