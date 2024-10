Slovenska lepotica ogrela morje ob obali Zanzibarja #foto

Slovenska manekenka in vplivnica Maja Malnar, ki že več let živi in dela v tujini, je na svojem profilu na Instagramu delila fotografije z dopusta na rajski destinaciji. Za to je izbrala rajski otok Zanzibar ob vzhodni obali Afrike.

"Monkey business in razglednice z Zanzibarja," je ob fotografijah napisala manekenka.

Manekenka Maja Malnar je delovno okolje Slovenije za tujino zamenjala že pred leti, kariero pa že nekaj let razvija v Londonu. Kot je razvidno z njenih objav na Instagramu, je na otoku v Indijskem oceanu, ki leži od 25 do 50 kilometrov od obale Tanzanije, uživala v hranjenju opic, kopanju v turkiznem morju, opazovanju čudovitih sončnih zahodov in dobri hrani.

Še pred obiskom Zanzibarja pa se je odpravila tudi na oddih v Tanzanijo in obiskala tamkajšnji safari v narodnem parku Serengeti, kjer se po savani sprehajajo levi in levinje, žirafe, sloni in zebre.

Danes 31-letna manekenka in modna blogerka, ki je tudi nekdanja članica skupine Sexplosion, je ena izmed naših najuspešnejših vplivnic, ki ji je kariero uspelo zgraditi v tujini. Da je ena najuspešnejših slovenskih vplivnic, kaže to, da ima na svojem profilu na Instagramu kar 1,4 milijona sledilcev, krepko več od drugih slovenskih vplivnežev. Malnar je tudi prava poliglotka, saj govori kar šest jezikov.

