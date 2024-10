Kdo je lepotica, ki je omrežila kar dva dirkača formule ena?

O dekletu, ki je pred časom že zmenkovalo z argentinskim voznikom Francom Colapintom, se nato zapletlo z britanskim tekmecem Oliverjem Bearmanom, nato pa naj bi se spet vrnilo v objem Colapinta, je pravzaprav malo znanega. Mladenka se sicer predstavlja tudi z imenom Estelle Ogilvy, a pravo ime domnevno 25-letne mladenke, ki je omrežila kar dva voznika formule ena, je Estelle Langinier.

Številni angleški mediji so poročali, da je Ogilvy stara 21 let, a kot poroča Daily Mail, naj bi imela Britanka Estelle 25 let, kar je šest let več od nekdanjega fanta Bearmana in štiri leta več od Colapinta, v objem katerega naj bi se brhka lepotica vrnila pred kratkim.

Lepotica naj bi se vrnila v objem nekdanjega fanta, argentinskega dirkača Franca Alejandra Colapinta, a podrobnosti o njunem razmerju niso znane. Foto: Guliverimage

Ogilvy je priimek, ki ga je Estelle prevzela – pravzaprav so jo sprva poimenovali Estelle Langinier, ko se je septembra 1999 rodila v Parizu mami Britanki in očetu Francozu. Pozneje je prevzela dekliški priimek Manning svoje matere Clare, ki je ugledna odvetnica, in se preselila v London, da bi začela lastno pravniško kariero. Sama pravi, da tekoče govori angleško, francosko in špansko.

Estelle se je šolala v južni Franciji, preden se je preselila v Združeno kraljestvo, kjer je živela v Surreyju z mamo in bratom Mattieujem, nato pa se je preselila v St. Albans. Tam je obiskovala šolo St. George's School, ki stane 16 tisoč funtov na leto (19 tisoč evrov), je poročal Daily Mail. Estelle študira na podiplomskem študiju prava in bo po poročanju angleških medijev opravljala odvetniški kvalifikacijski izpit, medtem pa dela tudi v prestižni pravni pisarni v Londonu.

Nekateri mediji so domnevni razhod Estelle z Oliverjem Bearmanom pripisali dejstvu, da Britancu lepotica ne sledi več na Instagramu, a to ne drži. Estelle Bearmanu namreč še vedno sledi na družbenem omrežju, ne pa tudi Argentincu Colapintu. Ali se je res vrnila v objem nekdanjega fanta Colapinta, bo očitno pokazal čas. Foto: Guliverimage

Mladenka dela tudi pod okriljem modne hiše Storm Model Management, kar ima zapisano tudi na svojem profilu na Instagramu, njeno sodelovanje z modno agencijo pa sovpada z veliko publiciteto v medijih. Nedavno je zaključila fotografiranje za znamko luksuznih ur Longines, skupaj pa se lahko na TikToku in Instagramu pohvali z več kot 270 tisoč sledilci.

Oliver Bearman, rezervni dirkač formule ena za Ferrari in Haas, in Estelle naj bi se julija razšla, saj naj bi jo dirkač prevaral, ona pa naj bi se hitro vrnila k svojemu nekdanju fantu, argentinskemu dirkaču za moštvo Williams, 21-letnemu Colapintu. A če domneve tujih medijev držijo, bo pokazal čas.

