Poletje je bilo za večino slovenskih glasbenikov delovno. Enako velja tudi za eno najuspešnejših slovenskih pevk, 35-letno Nino Pušlar, ki se je pred pestro jesenjo, čakajo jo namreč številni koncerti, odpravila na zaslužen dopust. Pevka je na svojem Instagramu delila fotografije iz Francije, ki jo raziskuje v družbi prijateljic iz otroštva.

Z dekleti so si, kot je razvidno iz objav, ogledale južni del francoske obale in med drugim obiskale mesto Sète, ki leži v bližini Montpelliera. Njihovo ponovno srečanje (reunion) je Pušlar poimenovala kar Ironija, kar je tudi naslov pesmi, v videospotu katere nastopata tudi dve njeni prijateljici, Elvira in Katja.

Mesto Sète je zgrajeno na in okoli hriba Mont Saint-Clair, med slanim jezerom Étang de Thau, v katerem gojijo ostrige in klapavice, ter Lionskim zalivom. Mesto je vzhodna izhodiščna točka vodnega kanala du Midi in končna točka kanala Rona-Sète. Prva ribiška vas se je začela razvijati z izgradnjo južnega kanala v letu 1681. Do leta 1927 se je imenovala Cette.

Nina Pušlar je na Instagramu delila fotografije z dopusta, na katerem uživa v družbi prijateljic. Foto: Instagram/ninapuslar

Kot je razvidno iz objav, na oddihu uživajo ob dobri hrani in vinski kapljici. Ne manjka jim niti obiska gora in peščenih plaž ter ogleda znamenitosti.

Pušlar se bo na koncertne odre znova vrnila oktobra, ko bo nastopila v Mariboru, Postojni in Kobaridu, konec novembra pa namerava nastopiti v Celju. Sicer je spomladi postala že peto leto najbolj predvajana slovenska izvajalka, na lestvico prvih 50 skladb v letu 2023 pa sta se uvrstili dve njeni.

Oglejte si še: