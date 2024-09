Ko je 26-letna pevka iz Poljčan pred dnevi delila novico, da bo prvič postala mamica, ni bilo znano, kdo je njen izbranec. Čeprav svoje zasebno življenje redko deli z javnostjo, ga je zdaj predstavila. Gre za 31-letnega slovenskega odbojkarja Matica Videčnika, ki trenutno igra za ljubljanski klub ACH Volley in je tudi član slovenske odbojkarske reprezentance.

Da ni več samska, ni skrivala

"Moj partner Matic je za športne navdušence zelo dober odbojkar, zame pa je fant, s katerim se imava rada, se spoštujeva, razumeva in se seveda tudi kdaj spreva. A kar je meni zelo pomembno, je to, da se znava vedno lepo pogovoriti. Matica tudi nikoli nisem skrivala pred nikomer, saj so vsi moji bližnji, prijatelji in sokrajani vedeli, da imam partnerja, ki je odličen športnik," je povedala za omenjeno revijo.

In dodala: "Res je, da nikoli nisem rada preveč delila svoje zasebnosti v javnosti. Vedno mi je bilo namreč pomembno, da moje zasebne zadeve vedo le meni pomembne osebe v življenju."

Matic Videčnik trenutno igra za ljubljanski klub ACH Volley. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prvič sta se videla prek videoklica

Kot je povedala, je bila ljubezen na prvi pogled. "Čeprav sva živela recimo dobrih deset minut narazen, sva se v bistvu prvič videla prek videoklica. Matic je bil takrat ravno nekje v tujini na tekmi, jaz pa po naključju z njegovimi prijatelji na neki zabavi. Po tistem pogovoru se je v resnici vse skupaj začelo. Rekla bom samo, da ne prehitro, saj je minilo kar nekaj časa, preden sva bila skupaj," je pojasnila Slovenka, ki poje izključno v hrvaškem jeziku.

"Preostale informacije bova še naprej obdržala zase, saj je zame že velik korak to, da javno delim tako pomemben del sebe. Zanimivosti in podrobnosti bodo ostale moja oziroma najina skrivnost," je še dodala.

Trenutno je v drugem trimesečju nosečnosti, z Videčnikom se bosta otroka razveselila prihodnje leto. Nosečnost sta sicer načrtovala. "Vedno sem vedela, da si želim imeti družino, dovolj sem stara in našla sem partnerja, s katerim se odlično razumem," je sklenila.

