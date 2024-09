Šestindvajsetletnica iz Poljčan skrbno varuje svoje zasebno življenje, zato je bila delitev te novice posledica tehtnega razmisleka.

"Najboljše še prihaja. Dolgo sem premišljevala in tehtala, ali naj delim novico z vsemi vami, in po premisleku sem se odločila, da vam povem (vem tudi, da dolgo ne bi mogla skrivati)," je zapisala v objavi na družbenem omrežju Instagram. In dodala: "Kljub temu da sem do zdaj dobro 'skrivala' svoje zasebno življenje, se mi zdi lepo, da vam povem, kaj je bil razlog odpovedi vseh koncertov v avgustu (žal ne gre vedno vse po planu) in zakaj me nekaj časa ne bo z vami na odru. Prihaja dojenček in vse, kar si trenutno želim, je, da bo dojenček zdrav."

Tekmovanje za naziv najbolj fatalne ženske

Nina Donelli, katere pravo ime je Nina Vodušek, se z glasbo ukvarja že od mladih nog. Poje izključno v hrvaščini, med njenimi največjimi uspešnicami pa so pesmi Zašto cure boli glava, Propala veza in Genijalno.

Letos se je potegovala za naziv najbolj fatalne ženske leta 2024, ki ga je osvojila voditeljica na Radiu Aktual Martina Švab.

