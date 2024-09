Natalija Verboten prvič posnela videospot v kopalkah #foto #video

Pevko Natalijo Verboten slovensko poslušalstvo pozna že skoraj tri desetletja, s svojimi oboževalci pa je 47-letnica delila novo skladbo z naslovom Amore mio. Čeprav se je zadnja leta občinstvu predstavljala v bolj čustvenih ritmih in z baladami, se želi s skladbo, ki sta jo ustvarila Aleš Vovk - Raay in Vera Šolinc, spet vrniti na stare tire.

Čakala je na pravo pesem

"Že dolgo sem čutila, da si to želim, vendar sem želela počakati na pravo idejo in pravo pesem," je povedala pevka. "Zbudila se je! Tista navihana Natalija. Ja, tista, ki se je z Liziko v Rdečem ferrariju peljala Zate na Triglav mimo Dveh policajev. Vstala sem, spakirala kopalke, štrudl in še nekoga ...!" je na svojih družbenih omrežjih zapisala Natalija Verboten ob izidu poletno obarvane pesmi. V njej je glavno moško vlogo po sedemnajstih letih spet odigral igralec Jernej Kuntner, ki jo na njeni glasbeni poti spremlja že praktično od začetka.

Kot je še povedala pevka, ki je sicer mati dveh sinov, so poskočni ritmi še danes stalnica njenih zabav in to si želi ohraniti. "Želim se vrniti v obdobje, v katerem sem se zapisala kot nekdo s šaljivimi besedili, spevno melodijo in vsem, kar spada zraven," je povedala Verboten in zaključila, da bo njena prva "amore mio" za vedno ostala njena publika.

