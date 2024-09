V 94. letu starosti je na svojem domu v Luganu umrla francosko-italijanska pevka Caterina Valente. Zaslovela je s pesmijo The breeze and I, poznana pa je tudi po uspešnici Bongo Cha Cha Cha, ki je v zadnjih letih postala viralna na omrežju Tik Tok.

Novico o njeni smrti so sporočili na njenem profilu na družbenem omrežju Facebook, kjer so izpostavili, da je umrla naravne smrti.

Kot so zapisali v objavi, je na pevkino željo pogreb potekal v krogu najožje družine in prijateljev. "Prosimo, da v tem težkem času spoštujete našo zasebnost," so dodali.

Nominirana za nagrado grammy

Caterina Valente se je rodila leta 1931 italijanskim staršem v francoski prestolnici. Pela je predvsem pesmi, ki jih je zanjo napisal francoski pevec Gilbert Bécaud. Njen prvi večji mednarodni uspeh je postala nemška različica pesmi Malagueña, med zvezde pa jo je izstrelila pesem The breeze and I. Marsikomu je poznana predvsem zaradi pesmi Bongo Cha Cha Cha, ki je v zadnjih letih postala viralna na družbenem omrežju Tik Tok.

Ob selitvi v ZDA je med drugim sodelovala z zvezdniki, kot so Danny Kaye, Perry Como, Dean Martin, Johnny Carson in Bing Crosby. V svoji karieri je skupno posnela več kot 1.500 pesmi v 13 jezikih. Leta 1959 je bila nominirana tudi za nagrado grammy. Zadnja leta je živela v švicarskem Luganu, kjer je tudi umrla.

