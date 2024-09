Na mariborskem Glavnem trgu so v nedeljo popoldne zadoneli številni bobni. Na bobnarskem spektaklu je zaigralo Sokijevih 130 bobnarjev, na njem pa so na pobudo Marka Soršaka Sokija zbirali sredstva za glasbene instrumente za otroke. Na odru so se jim pridružili številni znani slovenski glasbeniki.

Bobnar Marko Soršak Soki, sicer član zasedbe Elvis Jackson, je z dogodkom obeležil deseto obletnico akcije 20 za 20, v okviru katere je z glasbili obdaril že 130 osnovnih šol.

Na Glavnem trgu so se bobnarjem pridružili znani slovenski glasbeniki

Več kot stotim njegovim učencem bobnarjem so se na nedeljskem nastopu na Glavnem trgu pridružili znani slovenski glasbeniki, med njimi Tomi Meglič iz Siddharte, Grega Skočir iz Big Foot mame, Ditka, Matjaž Jelen iz Šank Rocka ter člani zasedb Čudežna polja, Leonart, Alo!Stari, Happy Ol' McWeasel, Yu Generacija in The Rocktors.

Organizator dogodka, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom župana, je bil Narodni dom Maribor v sodelovanju s Sokijevo bobnarsko šolo in podjetjem Factumevent.

Akcijo 20 za 20 je Soki začel ob 20-letnici svoje glasbene kariere

Takšen dogodek so v Mariboru priredili že pred tremi leti in takrat je pritegnil veliko število poslušalcev. Podobno je bilo na njegovi ponovitvi na Ptuju.

"Namen dogodka je znova tudi dobrodelen, bobnali bomo za obdaritev naslednjih desetih šol z glasbenimi instrumenti," je povedal Soki.

Akcijo 20 za 20 je začel ob 20-letnici svoje glasbene kariere. Takrat je z dvajsetimi slovenskimi izvajalci, s katerimi se je srečeval na odrih, posnel jubilejni DVD, zbrana sredstva zanj pa je namenil nakupu instrumentov za osnovne šole.

Podarjeni instrumenti so po navedbah Narodnega doma Maribor omogočili nastanek številnih šolskih zasedb in slovensko glasbeno sceno obogatili z novimi glasbeniki, s katerimi si Soki danes že deli koncertne odre.

"Povedo mi, da je bila prav akcija 20 za 20 razlog, da so postali glasbeniki"

"Velikokrat mi povedo, da je bila prav akcija 20 za 20 razlog, da so postali glasbeniki. Čudovit občutek, ki me seveda spodbuja, da delam naprej. In ker je smisel življenja, da rasteš in postajaš boljši, raste tudi naša akcija," je povedal Soki.

Leta 2015 je Soki od takratnega predsednika republike Boruta Pahorja, ki ga je prav tako naučil prvih bobnarskih udarcev, prejel priznanje jabolko navdiha za prispevek h glasbenemu opismenjevanju otrok. Tudi tokratnega dogodka se je udeležil nekdanji predsednik republike.

