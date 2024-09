Sedem let po smrti glavnega pevca Chesterja Benningtona se na glasbeno sceno vrača ameriška skupina Linkin Park. Kot so sporočili, imajo zdaj pevko, s katero načrtujejo nov album in turnejo.

Vrnitev skupine so naznanili na dogodku, ki so ga prenašali v živo. Štirim nekdanjim članom skupine sta se pridružila pevka Emily Armstrong iz skupine Dead Sara in bobnar Colin Brittain. Med povratniki pa so pevec Mike Shinoda, kitarist Brad Delson, basist Dave Farell - Phoenix in DJ Joe Hahn.

Ob predstavitvi nove zasedbe so izdali tudi novo pesem The Emptiness Machine, napovedali album From Zero, ki bo izšel 15. novembra, in turnejo From Zero World Tour. Ta bo za zdaj vključevala pet koncertov – v Los Angelesu, New Yorku, Hamburgu, Londonu, Seulu in Bogoti. Leta 2025 naj bi načrtovali tudi obširnejšo turnejo.

Umrl je v 42. letu starosti

Skupina Linkin Park velja za eno najuspešnejših metal in rock skupin vseh časov. Leta 1996 so jo ustanovili Shinoda, Delson in nekdanji bobnar Rob Bourdon. Kmalu so se jim pridružili še Phoenix, Hahn in pevec Mark Wakefield, ki je skupino pod takratnim imenom Xero hitro zapustil.

Največji predor jim je uspel po letu 1999, ko se jim je pridružil Chester Bennington. Njihov prvi album Hybrid Theory (2000) je bil prodan v več kot 30 milijonih izvodov, dobili pa so tudi dve nagradi grammy. Skupina je razpadla leta 2017 po smrti glavnega pevca Benningtona. Star je bil 41 let.

Med njihove največje uspešnice spadajo pesmi Numb, In The End in Faint.

