Britanska skupina Oasis, ki je zaslovela z uspešnicami, kot so Wonderwall, Don't Look Back In Anger ter Champagne Supernova, je leta 2009 razpadla. Kot namigujeta brata Noel in Liam Gallagher, se morda obeta ponovna združitev skupine. Kot sta napovedala, bo novica o tem objavljena danes ob 8. uri po britanskem času.

Številni oboževalci so po pisanju spletnega portala The Guardian verjeli, da do ponovne združitve skupine ne bo nikoli prišlo, a sedaj so se pojavile govorice o turneji skupine Oasis leta 2025. Največ namigov o morebitni ponovni združitvi sta dala prav brata Gallagher – nekdanji frontman Liam ter tekstopisec in kitarist Noel, ki sta na družbenih omrežjih podpihovala ugibanja.

V nedeljo ponoči sta na svojih družbenih omrežjih in družbenih omrežjih skupine Oasis objavila posnetek z datumom 27.08.24, ki se je nato spremenil v napis 8am.

Skupina je razpadla leta 2009

Liam Gallagher je na omrežju X zapisal: "Nikoli mi ni bila všeč beseda FORMER." Prav tako v nedeljo zvečer je na nastopu na festivalu Reading posvetil skladbo skupine Oasis Half The World Away svojemu bratu, pozneje pa njihovo uspešnico Cigarettes & Alcohol ljudem, ki po njegovih besedah sovražijo rock skupino. Ob koncu koncerta pa se je na glavnih zaslonih na odru prikazal že omenjeni posnetek z današnjim datumom in uro.

Zaokrožila je tudi novica, da naj bi skupina deset večerov igrala na stadionu Wembley, deset pa v manchestrskem Heaton Parku. Na obeh prizoriščih je skupina nastopila na zadnjih koncertih turneje Dig Out Your Soul, preden je leta 2009 razpadla.

V zraku so tudi špekuliranja, da bo skupina prihodnje leto nastopila na festivalu Glastonbury. Njihov zadnji nastop leta 2004 sicer velja za enega najslabših koncertov v karieri skupine.

Komunicirala prek družbenih omrežij

Skupina Oasis, ustanovljena leta 1991 v Manchestru, je poživila britansko glasbeno sceno. Razburjala je z javnimi prepiri med Liamom in Noelom, ki so dosegli vrhunec med prepirom v Parizu na festivalu Rock en Seine leta 2009, ko je Liam razbil eno od Noelovih kitar. Brata od razhoda nista nastopila skupaj, še vedno pa v razprodanih dvoranah ločeno redno igrata uspešnice skupine Oasis.

Do zdaj sta po pisanju francoske tiskovne agencije AFP v javnosti večinoma komunicirala tako, da sta drug drugega zmerjala na družbenih omrežjih. V kolikor bo res prišlo do ponovne združitve, se bo to zgodilo 30 let po izidu albuma (What's the Story) Morning Glory? iz leta 1995, ki je bil deležen mednarodnega kritiškega in komercialnega uspeha. Brata sta sicer že v preteklosti namigovala na spravo, Noel Gallagher pa je lani v povezavi s ponovno združitvijo skupine dejal, da "nikoli ne reci nikoli".

Brata Liam in Noel Gallagher od razhoda skupine nista nastopila skupaj, še vedno pa v razprodanih dvoranah ločeno redno igrata uspešnice skupine Oasis. Foto: Guliverimage

